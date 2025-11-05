Şırnak'ta bir bölgeye "mühimmat imha" sebebiyle 10 günlük giriş yasağı

Şırnak Valiliği, Cudi Dağı'nın belirli bir bölgesinde askeri faaliyetler nedeniyle geçici olarak giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Ali Fuat Yılmazer'in kızına 'CHP'de koltuk verildi' demişlerdi: Özgür Çelik gerçeği açıkladı!

Valilik tarafından yapılan duyuruda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 Kasım ile 18 Kasım tarihleri arasında Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde "mühimmat imha" çalışmalarının yürütüleceği kaydedildi.

Borçka Belediyesi New York'un ilk Müslüman belediye başkanını tebrik etti

10 GÜN BOYUNCA GİRİŞLER YASAK

Güvenlik ve halk sağlığı amacıyla alınan bu kararla ilgili Valilik açıklamasında, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. Bu yasak, bölgede 10 gün boyunca sürecek.