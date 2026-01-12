Bir temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor! Bakanlık açıkladı

Bir temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor! Bakanlık açıkladı
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı son duyuruda, sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyu ile paylaştı. Güncellenen listede yer alan bir temizlik ürünü için satış yasağı ve toplatma kararı alındı.

Bakanlık tarafından yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda, bir lavabo açıcının insan sağlığı açısından tehlike arz ettiği belirlendi. İncelemeye konu olan Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün, gerekli güvenlik standartlarını karşılamadığı ve güvenli bulunmadığı tespit edildi. Bu tespitin ardından Bakanlık, söz konusu ürünün satışını resmen yasakladı. Satış yasağına ek olarak, riskin ortadan kaldırılması amacıyla ürünün piyasadan toplatılmasına yönelik idari işlemler de başlatıldı.

GÜVENSİZLİK GEREKÇESİ: ÇOCUK EMNİYETİ VE UYARI EKSİKLİĞİ

Yasaklama ve toplatma kararının teknik gerekçeleri de açıklandı. Pratix Çzm markalı ürünün güvensiz bulunmasının temel nedeni, ambalaj ve güvenlik standartlarındaki eksiklikler olarak belirtildi. Bakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik nedeni şu ifadelerle detaylandırıldı: "Çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır." Bu durumun, özellikle çocuklar ve görme engelli bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği vurgulandı.

GÜBİS ÜZERİNDEN TÜKETİCİ DUYURULARI SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde güvensiz olduğu saptanan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden düzenli olarak duyurulmaya devam ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

