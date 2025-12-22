Kırtasiyelerde satılıyordu: Bakanlık yasakadı

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı sağlık riski barındırdığı gerekçesi ile bir ürünün acil toplatılarak satışının yasaklanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden ürünlere dair denetimlerini sürdürüyor. Piyasada yapılan sıkı denetimler sonucunda "sağlık riski" taşıdığı belirlenen bir kırtasiye ürünü için alarm verildi. Bakanlık, söz konusu ürünün derhal raflardan indirilmesini ve toplatılmasını istedi.

Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) üzerinden kritik bir uyarı yayımladı. Piyasa gözetimi yapan yetkili kuruluşların raporlarına dayanan listede, okul çantalarına kadar giren bir markanın ürünü "güvensiz" olarak ifşa edildi.

ÜRÜNE TOPLATMA KARARI

halktv-com-tr46.jpg

Bakanlık denetçilerinin incelemeleri sonucunda "Taros" markalı boya malzemesi kırtasiye ürününün, belirlenen güvenlik standartlarını karşılamadığı ve kullanımının riskli olduğu tespit edildi.

Sağlık riski barındırdığı kesinleşen bu ürün için Bakanlık, sadece satışın yasaklanmasıyla yetinmedi; aynı zamanda piyasadaki mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

