İki temizlik ürünü için toplatma kararı!

İki temizlik ürünü için toplatma kararı!
Yayınlanma:
Güvensiz ürünler listesini yenileyen Ticaret Bakanlığı iki temizlik ürünü için toplatma ve yasaklama kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı olduğu belirlenen Cosmiq ve Gojo markalı iki temizlik ürününün satışını yasakladı. Yapılan açıklamaya göre, bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına da karar verildi.

SAĞLIK RİSKİ TAŞIYAN ÜRÜNLER

Evinizde varsa kullanmayın! Bakanlık yasakladı!Evinizde varsa kullanmayın! Bakanlık yasakladı!

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda iki farklı lavabo açıcı ürünün güvensiz olduğunu tespit etti. Bu bulgular, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Çocuğunuzun yüzüne sürdürmeyin: 'Yüz boyaları testten geçirilmiyor'Çocuğunuzun yüzüne sürdürmeyin: 'Yüz boyaları testten geçirilmiyor'

SATIŞI DURDURULDU, TOPLATILMA KARARI ALINDI

Denetimlerde sağlıksız ve güvensiz kullanım riski taşıdığı belirlenen Cosmiq ve Gojo marka temizlik ürünlerinin satışı yasaklandı.

Ayrıca ürünlerin piyasadan tamamen toplatılması yönünde karar alındı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Ekonomi
Volkswagen Almanya'daki elektrikli otomobil fabrikalarını kapatıyor
Volkswagen Almanya'daki elektrikli otomobil fabrikalarını kapatıyor
BMW’de yangın riski: 330 binden fazla araç geri çağrılıyor!
BMW’de yangın riski: 330 binden fazla araç geri çağrılıyor!