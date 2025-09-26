İki temizlik ürünü için toplatma kararı!

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı olduğu belirlenen Cosmiq ve Gojo markalı iki temizlik ürününün satışını yasakladı. Yapılan açıklamaya göre, bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına da karar verildi.

SAĞLIK RİSKİ TAŞIYAN ÜRÜNLER

Evinizde varsa kullanmayın! Bakanlık yasakladı!

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda iki farklı lavabo açıcı ürünün güvensiz olduğunu tespit etti. Bu bulgular, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

SATIŞI DURDURULDU, TOPLATILMA KARARI ALINDI

Denetimlerde sağlıksız ve güvensiz kullanım riski taşıdığı belirlenen Cosmiq ve Gojo marka temizlik ürünlerinin satışı yasaklandı.

Ayrıca ürünlerin piyasadan tamamen toplatılması yönünde karar alındı.