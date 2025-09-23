Evinizde varsa kullanmayın! Bakanlık yasakladı!

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında güvensiz olduğu belirlenen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurmaya devam ediyor.

GÜVENSİZLİK TESPİTİ YAPILDI

Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, “Be” markasına ait bir oda kokusunun insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATILACAK

Güvensiz olduğu tespit edilen ürün için satış yasağı getirildi. Ayrıca ürünün piyasadan toplatılması kararı da alındı.

Bu karar, tüketici güvenliğini sağlamak ve olası sağlık risklerini önlemek amacıyla hayata geçirildi.