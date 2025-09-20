Çocuğunuzun yüzüne sürdürmeyin: 'Yüz boyaları testten geçirilmiyor'

Kozmetik ürün grubu içinde yer alan çocuk yüz boyalarının taşıdığı riskleri anlatan Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, ürünlerin içerdiği riskli kimyasalları açıkladı.

Türkiye'de kozmetik ürünlerinin Avrupa kozmetik mevzuatına uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Ayar, mevzuat standartlarının erişkinlerin kullanımına yönelik olduğuna dikkat çekti. Çocuklar için kullanılan yüz boyalarının üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçmediğini ifade eden Ayar, aileleri dikkatli olması konusunda uyardı.

'YÜZ BOYALARI TESTTEN GEÇİRİLMİYOR'

Ayar, yüz boyaları gibi ürünlerin son yıllarda çocuklarda fazla kullanıldığına dikkati çekti.

"Çizgi film karakterlerinin bazı simgelerinin deriye uygulanması son derece tehlikelidir. Bunların üretimiyle alakalı standartlar maalesef yoktur." uyarısında bulunan Ayar, şunları kaydetti:

"Yapılan bilimsel araştırmalarda özellikle geçici çıkartma dediğimiz uygulamalarda alerjenler ve diğer kimyasallar yanında ağır metallerin de olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin dikkat etmesi, uzak durulması gerekmektedir. Ürün ham maddesi bakımından en riskli kesim, yüz boyamaları olarak kullanılan ürünler. Avrupa topluluğunun kozmetik üretim listesinde yer almamaktadır. Bu ürünlerin bir arada deriye uygulandığını test eden ve bunların güvenliğini ortaya koyan hiçbir mekanizma yoktur.

Çocukların yüz boyaları kozmetik sınıfına girmekle birlikte üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçmeyen ürünler. Maliyeti düşürmek üzere en riskli kimyasalların kullanıldığı ürünler sınıfındadır.

Kozmetikle alakalı bildirimi yapılan ürünleri kurumumuz kaydediyor ve kozmetik olarak listeliyor. Kozmetik amaçla üretilmeyen bu ürünlerin onaylanması da denetlenmesi de normal kozmetik yönetmeliğiyle mümkün değildir. Denetlenmeyen alanlar, en yüksek riski ortaya koymaktadır. Yasaklar önemli ve gereklidir ama çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi, bu konuda özendirmemeleri daha önemlidir."

ÇOCUĞUNUZUN YÜZÜNE SÜRDÜRMEYİN

Ayar, çocukların kozmetik kullanımına ihtiyacının olmadığını vurgulayarak, derilerinin henüz gelişim aşamasında olduğuna dikkati çekti.

"Yetişkinler için olan kozmetiklerin kullanılması, deri yüzeyinden kan dolaşımına kadar kimyasal maddelerin geçme riskini artırmakta, bütün vücut organlarına dağılmasına sebep olmaktadır." diyen Ayar, şu uyarılarda bulundu:

"Kozmetik ürünlerinin içerisindeki kimyasal maddelerin bir kısmı alerji başta olmak üzere toksiktir. Alerji, bunlar arasında ise en masum olanıdır çünkü hemen ortaya çıkan bir yan etkidir. Deride kızarıklık, kaşıntı, egzama benzeri bulgulara sebep olmakta. Asıl büyük tehlike, kan dolaşımına karışarak vücudun farklı bölgelerine gitmeleri ve tekrarlanan kullanım sonucunda uzun süreli etkileri ortaya çıkarmasıdır."

Ayar, kozmetik ürünlerinin arasında sinir sistemine, üreme sağlığına zarar verebilen maddelerin bulunabileceğine dikkati çekerek, "Kozmetiklerin içerisinde bulunan kimyasalların Sağlık Bakanlığı TİTCK onaylı olsalar dahi erişkinler için tasarlanan bu ürünlerin erkenden kullanılması, bugün bilim dünyasının öngöremediği büyük riskleri de beraberinde getirmektedir." dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ ÖZENDİRİCİLİĞE DİKKAT!

Ayar, Türkiye'de kozmetik ürünlerin denetim süreçlerini anlattı.

Türkiye'de kozmetik ürünlerinin bildiriminden piyasadaki denetimine kadar süreçlerin dünya standartlarına uygun yürütüldüğünü belirten Ayar, Avrupa kozmetik mevzuatının Türkiye'de de benimsendiğini ifade etti.

Ayar, "Avrupa mevzuatının uygulanması, halk sağlığı açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Kozmetiklerde kullanılan ham maddelerin güvenliği esastır, yasaklı ürün listeleri ve belirli miktarlarda kullanılmasına izin verilen maddeler sürekli güncellenmektedir. Denetimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir." dedi.

Çocuk kozmetiğiyle ilgili dünyanın yeni trendle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ayar, şunları söyledi:

"Yakın bir zamanda yapılan araştırmada çocuklar arasında çok erken yaşlarda kozmetik kullanımının bir patlama gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun sebepleri arasında sosyal medyanın yaygın kullanımı, özelikle de TikTok'ta 7 ile 18 yaş arasındaki çocukların videolar yayımladığı ve bu videolarda kendi üzerlerinde gerçekleştirdikleri kozmetik kullanımında 21 farklı içerikli madde kullandıkları tespit edildi. Bu durum, kurumumuzun da dikkat etmesi gereken bir aciliyeti ortaya koymaktadır."

"600 BİN TL İDARİ PARA CEZASI İLE YÜZLEŞECEKLER"

TİTCK'nin yıl içinde yaptığı denetimlere de değinen Ayar, "Yapılan denetimler, ürünün öncelikle kuruma bildiriminin yapılıp kayıtlı bir ürün olup olmadığını kapsamaktadır. Kayıtlı ürünlerin de içerik analizleri yapılmaktadır. Bu yıl içerisinde kurumumuza bağlı Kozmetik Denetleme Dairesi, 197 ürünü denetlemiştir. 197 ürünün 190'ında hata tespit edilmiştir. Hatalı bu ürünlerle alakalı firmalardan savunma istenmiştir. Eğer bu savunmanın sonucunda hataları tespit edilirse ürün bazlı olarak 600 bin Türk Lirası para cezası ile yüzleşeceklerdir." bilgisini verdi.

Bunun yanında uygunsuz ürünlerin toplatılması ve geri çekilmesi uygulamalarının da yapıldığını anlatan Ayar, "Özellikle üreticilerin buna dikkat etmeleri, mevzuata uygun ürünleri pazara sürmeleri, mevzuata aykırı ürün pazara sürmeleri durumunda ürün bazında 600 bin TL para cezası ile yüzleşeceklerini bilsinler." dedi.

"TAHRİŞ ETMEYEN KREMLERLE SINIRLI KALMALI"

TİTCK Başkanı Ayar, sosyal medyanın özendirici olduğunu, bu konuda özellikle ailelere önemli görev düştüğünü belirtti.

"Erişkinler için gerekli kozmetikler, çocuklar için gerekli değildir." diyen Ayar, şunları söyledi:

"Kırışıklık, yaşlanmayı önlemek orta yaştan itibaren toplumun bütün kesimlerinin kaygıları arasında yer almakta ve kozmetik kullanımı gerçekleşmektedir. Çocuklarda henüz bir yaşlanma söz konusu değildir. Gelişme, olgunlaşma derinin normalinin ortaya çıkması esnasında kullanılacak kozmetik ürünler, normal gelişime zarar vermektedir. Tahriş etmeyen yüz temizleyicileri, nemlendiriciler ve güneş kremleri ile sınırlı kalmalıdırlar."