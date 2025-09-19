Bu oyuncak piyasadan toplatılıyor: Boğulma riski taşıyor, bakanlık yasakladı!

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını riske atan ürünlere karşı denetimlerini sıkı tutuyor. Bakanlık İzmir merkezli bir firmanın ithal ettiği baykuş figürlü oyuncak anahtarlığın piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Yapılan incelemeler sonucunda ürünün çocuklar için ciddi riskler oluşturduğu tespit edildi.

Bebeği olan aileler dikkat: Bakanlık bu iki ürünü piyasadan toplatıyor

Özellikle:

- Oyuncağın kafasındaki zincirlerin küçük parçalara ayrılabildiği,

- Çıkıntıların boğulmaya yol açabileceği,

- Dolgulu kısmındaki dikişlerin açılarak küçük parçaların ortaya çıkabildiği tespit edildi.

Bu durum, boğulma ve akciğerlere hava akışının kesilmesi gibi ciddi hayati riskler taşıyor.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Çin’den ithal edilen ürün, Bakanlık tarafından yasaklanarak piyasadan toplatılmaya başlandı. Tüketicilere, söz konusu ürünün güvenli olmadığı gerekçesiyle derhal kullanımdan kaldırmaları uyarısı yapıldı.