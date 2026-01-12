Pınar Bulunmaz’ın ağabeyinden çağrı: Adaletin artık gelmesini istiyoruz

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024 tarihinde evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracın içinde tartıştığı sırada tabancayla vurularak şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı "eşi kasten öldürmek" suçundan olaya ilişkin soruşturma başlatırken sanık Rıdvan Bulunmaz ilk önce tutuklandı, üç ay sonra ise sol el svabında atış artığı tespit edilmesine rağmen tanık ifadesiyle serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU: İNTİHAR İLE AÇIKLANAMAZ

Dosyaya geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan mütalaa raporu girdi. Söz konusu raporda, Pınar Bulunmaz’ın intihar etmediği belirtilerek “Olayın seyri, mağdurun ruhsal durumu ve davranış örüntüsü değerlendirildiğinde; gerek klasik anlamda gerekse psikolojik etkiyle yönlendirilmiş intihar senaryolarının bu vakada geçerli olmadığı, ölümün, intihar ile açıklanamaz nitelikte olduğu” bildirildi.

16 AY SONRA TEKRAR TUTUKLANDI!

Son duruşmada Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olması, sanığın delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin de yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanık Rıdvan Bulunmaz’ın tutuklanmasına hükmetti.

AĞABEYİNDEN ADALET ÇAĞRISI!

Pınar Bulunmaz'ın abisi Erdal Sevim, kardeşinin olay günü, eşi ile telefonda yaşadığı tartışma sonrasında evden kaçarak uzaklaşmaya çalıştığını vurgulayarak "Ancak sanık tarafından takip edilerek zorla arabaya bindirilip sanığın kendisine ait beylik silahıyla hayattan koparıldı. ‘Eşe karşı kasten öldürme suçlamasıyla açılan soruşturmada sanık eş tutuklanarak cezaevine gönderilmiş 3 ay sonra tanıkların beyanlarıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.” ifadelerini kullandı.

“Süreç içerisinde dosyaya giren beyanlar, raporlara rağmen sanığın tutuksuzluk hali devam edip 3’üncü duruşma sonrasında mahkeme heyetinin değişmesiyle birlikte yeni gelen mahkeme heyetinin vermiş olduğu ara kararla beraber keşfin tekrarlanması istenmişti. Ayrıntılı bir şekilde yapılan keşifte sanığın, tanıkların yalan beyanları, kurguları, çelişkileri net bir şekilde ortaya çıkmış ve görülmüştür.” sözlerini sarf eden Sevim, “8 Ekim’de yapılan 4’üncü duruşmada ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan sanık 16 ay sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi” ifadelerine yer verdi.

“PINAR’IN ADALETİNİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ”

Erdal Sevim, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ocak günü görülecek beşinci duruşmanın öncesinde kardeşi için adalet istediklerinin altını çizerek "Pınar’ın adaletinin artık yerine gelmesini bekliyoruz. Bu yolda, bu mücadelede adalete sahip çıkabilmek için toplumun, kamuoyunu desteğine ihtiyacımız var. Adalete sahip çıkacak, gönüllü, yürekli adalete inan herkesi yanımızda görmek bizi mutlu edecektir. Pınar’ın adaletinin artık sağlanmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.