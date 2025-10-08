Pınar Bulunmaz davasında kritik gelişme: Rıdvan Bulunmaz yeniden tutuklandı

Yaklaşık iki yıl önce Siverek'te, araç içinde eşi Rıdvan Bulunmaz ile yaşadığı tartışma sırasında ateşli silahla yaralanan Pınar Bulunmaz, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Rıdvan Bulunmaz tutuklanmış, ancak üç ay cezaevinde kaldıktan sonra sol el svabında atış artığı tespit edilmesine rağmen bir tanığın ifadesi gerekçe gösterilerek serbest bırakılmıştı. Önce ev hapsine, ardından adli kontrol şartına çevrilen bu karar kamuoyunda tepki çekmişti.

Pınar Bulunmaz davasında yeni gelişme! "Ne yazık ki yeniden izlemek zorunda kalacağız"

ADLİ TIP RAPORU DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Davanın seyrini değiştiren en önemli gelişme, dosyaya giren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı raporu oldu. Raporda, Pınar Bulunmaz’ın ölümünün "intihar ile açıklanamayacağı" kesin bir dille vurgulandı. Rapor, olayın Rıdvan Bulunmaz'ın anlatımıyla örtüşmediğini, tanık beyanlarına göre Pınar Bulunmaz'ın intihar düşüncesinden uzak ve yaşam enerjisi yüksek bir birey olduğunu belirtti. Ayrıca, ilk otopsi işlemlerinin eksik yapıldığı ve Pınar Bulunmaz'ın vücudundaki darp izlerinin bütüncül olarak incelenmediği de raporda yer aldı.

Bu raporun ardından 4 Temmuz'da görülen duruşmada savcılık, sanığın tutuklanmasını talep etmiş ancak Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi oy çokluğuyla reddetmişti. Başsavcılığın itirazı da üst mahkeme tarafından kabul görmemişti.

YENİ HEYET VE KEŞİF KARARI TUTUKLAMAYI GETİRDİ

Dava sürecinde mahkeme başkanının değişmesiyle yeni bir aşamaya geçildi. Yeni mahkeme heyeti, olay yerinde 4 Eylül'de yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Bu gelişmelerin ardından Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, dosyaya eklenen yeni deliller ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak sanık Rıdvan Bulunmaz'ın yeniden tutuklanmasına hükmedildi.

Pınar Bulunmaz'ın ağabeyi Erdal Sevim, daha önceki bir demecinde yeni mahkeme heyetinden umutlu olduklarını belirterek, "Dileğimiz artık tüm gerçeklerin kanıtlı bir şekilde ortaya çıkması. Umarım artık sanık korunmaz ve bağımsız yargı altında adil bir şekilde yargılanır" ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği kadın cinayeti davalarından biri olan dosyada, bir sonraki duruşmanın tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.