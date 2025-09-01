Pınar Bulunmaz davasında yeni gelişme! "Ne yazık ki yeniden izlemek zorunda kalacağız"

Pınar Bulunmaz davasında yeni mahkeme heyeti, eksik ve tutarsız bulunan önceki keşfi göz önünde bulundurarak olay yerinde 4 Eylül'de yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Ağabey Erdal Sevim, "Ne yazık ki canlandırmaları yeniden izlemek zorunda kalacağız. Dileğimiz artık tüm gerçeklerin kanıtlı şekilde ortaya çıkması ve sanığın bağımsız yargı önünde adil şekilde yargılanması" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024'te eşi Rıdvan Bulunmaz (31) ile araç içinde tartışırken ateşli silahla yaralanarak şüpheli şekilde yaşamını yitiren Pınar Bulunmaz'ın ölümüyle ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı.

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Rıdvan Bulunmaz, üç ay cezaevinde kaldıktan sonra tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı. İlk olarak ev hapsine çarptırılan Bulunmaz'ın bu kararı da kaldırıldı ve sanık hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

pinar-bulunmaz.jpeg

"İNTİHAR İLE AÇIKLANAMAZ"

Dosyaya geçtiğimiz ay giren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı raporunda, Pınar Bulunmaz'ın ölümünün intihar ile açıklanamayacağı vurgulandı. Raporda, klasik veya psikolojik yönlendirmeyle gerçekleşen bir intihar ihtimalinin bulunmadığı, ölümün intihar kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Ayrıca ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin eksik yapıldığı, mağdurun maruz kaldığı fiziksel saldırı ve darp izlerinin bütüncül şekilde ortaya konulmadığı kaydedildi.

Raporda, olayın Rıdvan Bulunmaz'ın anlatımıyla örtüşmediği, Pınar Bulunmaz'ın intihar düşüncesinden uzak, yaşam enerjisi yüksek bir birey olduğunun tanık beyanlarıyla sabitlendiği de ifade edildi.

Mahkeme başkanı değişti ilk bu kararı verdi! Pınar Bulunmaz davasında yeni gelişmeMahkeme başkanı değişti ilk bu kararı verdi! Pınar Bulunmaz davasında yeni gelişme

TUTUKLAMA TALEBİ İKİ KEZ REDDEDİLDİ

4 Temmuz'da görülen duruşmada savcılık, sanığın tutuklanmasını talep etti. Ancak Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi oy çokluğuyla reddetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara yaptığı itiraz da sonuçsuz kaldı. Dosya Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi fakat tutuklama talebi burada da reddedildi. Böylece Rıdvan Bulunmaz'ın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verildi.

YENİDEN KEŞİF KARARI

Mahkeme başkanının değişmesinin ardından davada yeni bir süreç başladı. Yeni mahkeme heyeti, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Keşfin 4 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.

"DİLEĞİMİZ ARTIK TÜM GERÇEKLERİN KANITLI BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKMASI"

Pınar Bulunmaz'ın ağabeyi Erdal Sevim, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bizim için ani bir gelişme oldu. Mahkeme heyetinin eski başkanın tayin çıkmasıyla birlikte yeni başkan geldi. Yeni mahkeme heyeti keşif yapılmasını istedi. Olumlu düşünmek istiyoruz. Çünkü ilk keşfimiz çok tutarlı ya da çok ayrıntılı değildi. Yeni mahkeme heyetinin gerçekten uyuşmayan şeylerin olduğunu fark edip buradaki açıkları kapatmak gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmek istiyoruz. Keşifte ben de olacağım. O canlandırmaları ne yazık ki yeniden izlemek zorunda kalacağız. Dileğimiz artık tüm gerçeklerin kanıtlı bir şekilde ortaya çıkması. Umarım artık sanık korunmaz olması gerektiği gibi bağımsız yargı altında adil bir şekilde yargılanır ve hak ettikleri cezayı alır" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

