Mahkeme başkanı değişti ilk bu kararı verdi! Pınar Bulunmaz davasında yeni gelişme

Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Rıdvan Bulunmaz ile aracın içinde tartıştıktan sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya atanan yeni mahkeme başkanı olay yerinde ikinci kez keşif yapılmasına hükmetti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024 tarihinde eşi Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde tartıştıktan sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın ölümüyle ilgili devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya atanan yeni mahkeme başkanı, olay yerinde ikinci defa keşif yapılmasına karar verdi. Keşfin 4 Eylül’de yapılacağı bildirildi.

ADLİ TIP RAPORU: İNTİHAR İLE AÇIKLANAMAZ

Dava dosyasında yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan mütalaada, Bulunmaz’ın ölümünün intihar ile açıklanamayacağı net bir şekilde belirtilmişti. Söz konusu raporda, “Gerek klasik anlamda gerekse psikolojik etkiyle yönlendirilmiş intihar senaryolarının bu vakada geçerli olmadığı, ölümün intihar ile açıklanamaz nitelikte olduğu” değerlendirmesi yapılmıştı.

AİLESİ YILLARDIR ADALET ARIYOR!

Bianet’ten Evrim Kepenek’in aktardığına göre, Pınar Bulunmaz’ın yakınları, 18 aydır süren mücadelenin en büyük sorunlarının “etkin soruşturma” ve “adil yargılama” eksikliği olduğunu ifade ederek mahkeme başkanının değişmesiyle yargılama sürecinin adil bir zemine oturmasını umduklarını belirttti.

“Mahkeme başkanının değişmesiyle birlikte gerçeklerin adil bir şekilde değerlendirilmesini ve suçluların hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz. Adalete olan inancımız yok olmuşken, bunca çelişki ve raporların ardından dileriz artık adaletin varlığını hissedebiliriz.” ifadelerini kullanan aile, “Eşe, kadına karşı kasten öldürmeden yargılanan bir sanık var ama 15 aydır tutuksuz. Nedenini sorguluyoruz. Dileğimiz, sadece sanığın değil; suçluların, onlara destek olanların ve adaleti yanıltmaya çalışanların da en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.” dedi.

Kaynak:Bianet

