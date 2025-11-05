Borçka Belediyesi New York'un ilk Müslüman belediye başkanını tebrik etti

Zohran Mamdani, resmi olmayan sonuçlara göre New York belediye başkanlığı seçimini kazandı. Birçok adayın yarıştığı seçimde Demokrat Parti’nin adayı olan Mamdani, seçimi esas olarak bağımsız yarışan eski Demokrat Partili Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Partili Curtis Sliwa’ya karşı kazanmış oldu.

Trump'a New York golü: Hem müslüman hem sosyalist Zohran Mamdani belediye başkanı seçildi

BELEDİYEDEN TEBRİK MESAJI

Borçka Belediyesi X hesabından yaptığı paylaşımda Zohran Mamdani'yi tebrik etti.

"MAMDANİ'Yİ BORÇKA'DAN TEBRİK EDİYORUZ!"

Borçka Belediyesi yaptığı açıklamada, "New York'un yeni başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi Borçka'dan tebrik ediyoruz! Başkan Mamdani'ye küçük bir not: Milyonluk bir metropolü yönetmek yorucudur. Eğer 'gerçek komşuluk' ve 'imece ruhu' üzerine bir sohbete, enerji için fındığa, kısa bir mola için demli bir Borçka çayına ihtiyaç duyarsanız, her zaman bekleriz!" ifadelerini kullandı.