Ali Fuat Yılmazer'in kızına 'CHP'de koltuk verildi' demişlerdi: Özgür Çelik gerçeği açıkladı!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, iktidara yakın Sabah gazetesinin “FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in kızı” iddiasıyla hedef aldığı il yöneticisi Zeynep Rabia Yılmazer Aka hakkında açıklama yaptı.

Çelik, fotoğraftaki kişinin Aka değil, Pendik İBB Meclis Üyesi Özge Beğenmiş Olca olduğunu belirterek, “Organize bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız. İnsanları terörle ve mali suçlarla bağdaştırarak algı operasyonu yürütüyorlar” dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: KORKUNÇ BİR İFTİRA KAMPANYASI

Halk TV canlı yayınında konuşan Çelik, "Bakın bu fotoğraftaki kişi... bu fotoğraftaki kişinin ismi Özge Beğenmiş Olca. Bakın fotoğraftaki kişi il yöneticisi değil. Fotoğraftaki kişi CHP'nin Pendik İBB Meclis üyesi. İl yönetimine Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın kimliğini sizin arkadaşlarınıza gönderdim. Babasının adı 'Hasan' babasının adı 'Ali Fuat' değil. Şimdi öyle bir organize kötülükle karşı karşıyayız ki CHP'ye 360 derece bir saldırı... Yargı yoluyla. Bir de yandaş gazeteler üzerinden korkunç bir iftira kampanyası... Ne söyledikleri kişi o kişi. Yok efendim FETÖ'cünün kızıymış, bilmem neymiş. İnsanları FETÖ'cülükle, terörle, mali suçlarla bağdaştırarak çok kötü bir algı yönetimi yürüyorlar" ifadelerini kullandı.