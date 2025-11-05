Ali Fuat Yılmazer'in kızına 'CHP'de koltuk verildi' demişlerdi: Özgür Çelik gerçeği açıkladı!

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sabah gazetesinin “FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in kızı” iddiasını yalanladı. Çelik, haberlerde kullanılan fotoğraftaki kişinin il yöneticisi Zeynep Rabia Yılmazer Aka değil, Pendik İBB Meclis Üyesi Özge Beğenmiş Olca olduğunu belirtti. Ayrıca CHP'deki Zeynep Rabia Yılmazer Aka ile ilgili de konuşan Çelik, “Babası Ali Fuat değil, Hasan" açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, iktidara yakın Sabah gazetesinin “FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in kızı” iddiasıyla hedef aldığı il yöneticisi Zeynep Rabia Yılmazer Aka hakkında açıklama yaptı.

Çelik, fotoğraftaki kişinin Aka değil, Pendik İBB Meclis Üyesi Özge Beğenmiş Olca olduğunu belirterek, “Organize bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız. İnsanları terörle ve mali suçlarla bağdaştırarak algı operasyonu yürütüyorlar” dedi.aka.jpeg

ÖZGÜR ÇELİK: KORKUNÇ BİR İFTİRA KAMPANYASI

Halk TV canlı yayınında konuşan Çelik, "Bakın bu fotoğraftaki kişi... bu fotoğraftaki kişinin ismi Özge Beğenmiş Olca. Bakın fotoğraftaki kişi il yöneticisi değil. Fotoğraftaki kişi CHP'nin Pendik İBB Meclis üyesi. İl yönetimine Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın kimliğini sizin arkadaşlarınıza gönderdim. Babasının adı 'Hasan' babasının adı 'Ali Fuat' değil. Şimdi öyle bir organize kötülükle karşı karşıyayız ki CHP'ye 360 derece bir saldırı... Yargı yoluyla. Bir de yandaş gazeteler üzerinden korkunç bir iftira kampanyası... Ne söyledikleri kişi o kişi. Yok efendim FETÖ'cünün kızıymış, bilmem neymiş. İnsanları FETÖ'cülükle, terörle, mali suçlarla bağdaştırarak çok kötü bir algı yönetimi yürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
CHP İstanbul İl Başkanlığında paylaşım yapan 20 kişi hakim karşısına çıkmıştı: Mahkemeden tahliye kararı
CHP İstanbul İl Başkanlığında paylaşım yapan 20 kişi hakim karşısına çıkmıştı: Mahkemeden tahliye kararı
Son Dakika | Ahmet Özer'e Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından takipsizlik kararı
Son Dakika | Ahmet Özer'e Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından takipsizlik kararı
Vatan Partisi'nden Doğu Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Vatan Partisi'nden Doğu Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama