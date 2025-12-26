Sine-Sen'den öldürüldüğü iddia edilen set emekçisi hakkında açıklama

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, ATV'de yayınlanan 'Gözleri Karadeniz' isimli dizide karavancı olarak çalışan Ahmet Emin Yavuk'un dövülerek öldüğünü öne sürdü. Yavuk'un ölümüyle ilgili Sinema Emekçileri Sendikası'ndan da bir açıklama geldi.

"Bir işçinin ölümü, gerçekler karartılarak "basit bir kaza" anlatısıyla geçiştirilemez" denilen açıklamada, "Gerçeklerin açığa çıkarılması ve adaletin sağlanması için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

SET EMEKÇİSİ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

ATV'de yayınlanan ve 16 Aralık günü final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin set emekçisi Ahmet Emin Yavuk, perşembe akşamı hayatını kaybetti. Yavuk'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Arslanoğlu, set karavancısı olan arkadaşı Ahmet Emin Yavuk'un bir otel odasında dövülerek öldürüldüğünü iddia etmişti.

Ahmet Emin Yavuk

Set emekçisi dövülerek öldürüldü iddiası! Ünlü oyuncu ağlayarak anlattı

SİNE-SEN'DEN AÇIKLAMA: "BASİT BİR KAZA" ANLATISIYLA GEÇİŞTİRİLEMEZ

Olaya ilişkin DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası'nın (SİNE-SEN) "Ahmet Emin Yavuk, çalışma süreci devam ederken darp edilerek hayatını kaybetmiştir. Bu olay açıkça bir iş cinayetidir" denilen açıklamasında, "sette düşerek hayatını kaybetti" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

SİNE-SEN'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: