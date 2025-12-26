Sine-Sen'den öldürüldüğü iddia edilen set emekçisi hakkında açıklama
Oyuncu Kerem Arslanoğlu, ATV'de yayınlanan 'Gözleri Karadeniz' isimli dizide karavancı olarak çalışan Ahmet Emin Yavuk'un dövülerek öldüğünü öne sürdü. Yavuk'un ölümüyle ilgili Sinema Emekçileri Sendikası'ndan da bir açıklama geldi.
"Bir işçinin ölümü, gerçekler karartılarak "basit bir kaza" anlatısıyla geçiştirilemez" denilen açıklamada, "Gerçeklerin açığa çıkarılması ve adaletin sağlanması için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.
SET EMEKÇİSİ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
ATV'de yayınlanan ve 16 Aralık günü final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin set emekçisi Ahmet Emin Yavuk, perşembe akşamı hayatını kaybetti. Yavuk'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Arslanoğlu, set karavancısı olan arkadaşı Ahmet Emin Yavuk'un bir otel odasında dövülerek öldürüldüğünü iddia etmişti.
SİNE-SEN'DEN AÇIKLAMA: "BASİT BİR KAZA" ANLATISIYLA GEÇİŞTİRİLEMEZ
Olaya ilişkin DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası'nın (SİNE-SEN) "Ahmet Emin Yavuk, çalışma süreci devam ederken darp edilerek hayatını kaybetmiştir. Bu olay açıkça bir iş cinayetidir" denilen açıklamasında, "sette düşerek hayatını kaybetti" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
SİNE-SEN'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
- "ATV'de yayınlanan, yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği "Gözleri Karadeniz" dizisinde set karavancısı olarak çalışan arkadaşımız Ahmet Emin Yavuk, çalışma süreci devam ederken darp edilerek hayatını kaybetmiştir. Bu olay açıkça bir iş cinayetidir. Olayın ardından kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan "sette düşerek hayatını kaybettiği” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek setten gelen bilgiler gerekse oyuncu Kerem Arslanoğlu'nun kamuoyuna yaptığı açıklamalar, arkadaşımızın bir cinayete kurban gittiğini ortaya koymaktadır.
- Bir işçinin ölümü, gerçekler karartılarak "basit bir kaza" anlatısıyla geçiştirilemez. Şehir dışındaki projelerde çalışan emekçilerin barınma alanları da dahil olmak üzere, her noktada can güvenliğinin sağlanması, gerekli önlemlerin alınması ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması doğrudan yapımcının sorumluluğundadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı koşullarda çalışanlar sürekli olarak hayati risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu ihmaller, ne yazık ki can kayıplarıyla sonuçlanmaktadır. Ölümle sonuçlanan bu ağır olayda ihmali bulunan hiç kimse sorumluluktan kaçamaz.
- Hiç kimse yalnız ve çaresiz değildir. Gerçeklerin açığa çıkarılması ve adaletin sağlanması için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Tüm sektör bileşenlerini dayanışma içinde bu sürece sahip çıkmaya davet ediyoruz. Birlikte güçlüyüz!"