Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Sındırgı'da bir gecede 4 deprem! En büyüğü İstanbul'dan hissedildi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 6 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sürecinde kamuoyuna bir açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul'dan da hissedilen bazı depremlerin ardından Marmara depremini tetikleme ihtimaline ilişkin paylaşım yapmıştı:

"Değerli arkadaşlar Sındırgı‘da olan depremler ne İzmir’de ne kuzey Marmara’da ne Bursa’da ne Denizli’de ne muğla’da olacak depremleri tetkiklemez. Her depremde depremin odak noktasından yuvarsal olarak yayılan sarsın dalgaları evinizin altından geçerken evinize sallar bu çok olandır buna etkilenmek denmez. Sarsıntıyı duymak denir. Etkilenmek yapının yıpranması ya da yıkılmasıdır. Yaşamınızı ve yaşam sevincinizi hiç değiştirmeden sürdürünüz sevgi ve saygılarımla."