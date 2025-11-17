Sındırgı bu gece de sallandı

Sındırgı bu gece de sallandı
Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem 6 kilometre derinliğinde yaşandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

DEPREM 6 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE YAŞANDI

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 6 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

PROF. DR. AHMET ERCAN DEĞERLENDİRME YAPMIŞTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sürecinde kamuoyuna bir açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul'dan da hissedilen bazı depremlerin ardından Marmara depremini tetikleme ihtimaline ilişkin paylaşım yapmıştı:

"Değerli arkadaşlar Sındırgı‘da olan depremler ne İzmir’de ne kuzey Marmara’da ne Bursa’da ne Denizli’de ne muğla’da olacak depremleri tetkiklemez. Her depremde depremin odak noktasından yuvarsal olarak yayılan sarsın dalgaları evinizin altından geçerken evinize sallar bu çok olandır buna etkilenmek denmez. Sarsıntıyı duymak denir. Etkilenmek yapının yıpranması ya da yıkılmasıdır. Yaşamınızı ve yaşam sevincinizi hiç değiştirmeden sürdürünüz sevgi ve saygılarımla."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Bursa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Servet Böcek'e ne diyeceğiz?
