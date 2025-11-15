Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Yayınlanma:
AFAD Balıkesir Sındırgı'da 4.1 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssü, Sındırgı olarak açıklanırken, sarsıntının gece vakti, saat 03:04'de gerçekleştiği kaydedildi.

Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilirUzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, 4.1 şiddetinde meydana gelen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DEPREM FIRTINASI"

Balıkesir Sındırgı'da son dönemde neredeyse depremsiz bir gün geçmiyor. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki yoğun sismik hareketliliğe ilişkin "Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş bir deprem fırtınası" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Türkiye
Kocaeli yangın faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Yaralı olarak kurtarılan işçi de hayatını kaybetti
Kocaeli yangın faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Yaralı olarak kurtarılan işçi de hayatını kaybetti
"Beni Bahçeli'ye götürün" demişti! MHP lideri Bahçeli'den şehit babasına telefon
"Beni Bahçeli'ye götürün" demişti! MHP lideri Bahçeli'den şehit babasına telefon