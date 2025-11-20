Silivri’de zincirleme kaza: TEM durma noktasına geldi

Yayınlanma:
TEM Otoyolu'nun Silivri mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada TIR, hafriyat kamyonu ve otomobil karıştı. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü kabinde sıkışarak yaralandı, trafik uzun süre aksadı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinde akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Bir TIR, hafriyat kamyonu ve otomobilin karıştığı kazada hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon başında sıkıştı.

Zincirleme kazada 2 kişi can verdi! Dehşet anları kameradaZincirleme kazada 2 kişi can verdi! Dehşet anları kamerada

SÜRÜCÜ KURTARILMAYI BEKLEDİ

Kazanın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü kabinde sıkışmış halde kurtarılmayı beklerken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu sürücüyü kabinden kurtarmayı başardı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kamyon ve 1 TIR birbirine girdiKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kamyon ve 1 TIR birbirine girdi

YARALI HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye nakledildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Yoğun trafik oluşan bölgede sürücüler uzun bekleyiş yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. v

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak