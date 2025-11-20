Silivri’de zincirleme kaza: TEM durma noktasına geldi
İstanbul'un Silivri ilçesinde TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinde akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Bir TIR, hafriyat kamyonu ve otomobilin karıştığı kazada hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon başında sıkıştı.
Zincirleme kazada 2 kişi can verdi! Dehşet anları kamerada
SÜRÜCÜ KURTARILMAYI BEKLEDİ
Kazanın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü kabinde sıkışmış halde kurtarılmayı beklerken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu sürücüyü kabinden kurtarmayı başardı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kamyon ve 1 TIR birbirine girdi
YARALI HASTANEYE NAKLEDİLDİ
Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye nakledildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Yoğun trafik oluşan bölgede sürücüler uzun bekleyiş yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. v