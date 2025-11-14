Zincirleme kazada 2 kişi can verdi! Dehşet anları kamerada

Malatya’da bulunan Elazığ Bulvarı’nda geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, S.Ç. kontrolündeki otomobil, aynı istikamette giden Ö.T. idaresindeki TIR'a ve N.B.'nin kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, demir yığınına dönen otomobildeki Cengiz Özen'in (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç., Ö.T. ve Ahmet Çelik (30) ile otobüs şoförü N.B. ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ahmet Çelik de, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

DEHŞET ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde olayın gerçekleştiği anlar yer aldı.