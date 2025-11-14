Çanakkale'de feci kaza! TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bir TIR ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, iki kişinin hayatına mal oldu.

Kaza, Çanakkale-İzmir kara yolu üzerindeki Ezine-Geyikli kavşağında gerçekleşti. B.Ç. idaresindeki 59 AIL 476 çekici ve 59 ACG 507 dorse plakalı TIR, Nejdet Özcan'ın kullandığı 17 DU 480 plakalı traktörle çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, traktör sürücüsü Nejdet Özcan ile eşi Ayşe Özcan'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Aile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdi

Kazanın ardından TIR sürücüsü B.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden karı kocanın cesetleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.