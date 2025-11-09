Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Rojin Kabaiş' çağrısı

Diyarbakır'dan üniversite eğitimi için gittiği Van’da 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim 2024'te Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Rojin Kabaiş soruşturmasında ‘şifreli telefon’ detayı: İspanya kriminaline gönderilecek

Kamuoyunun da yakından takip ettiği Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'in "Kızım intihar etmedi, öldürüldü" çığlığı, Adli Tıp raporında ortaya çıkan 2 erkek DNA'sıyla güçlü bir ihtimal haline gelirken, soruşturmada bazı eksikliklerin tamamlanmaması tepki topluyor.

SEZGİN TANRIKULU ROJİN'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rojin Kabaiş’in ailesini ziyaret ederek, destek mesajını iletti.

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıs tutuklandı: Dövülüp özür videosu çektirildi

Rojin’in ölümüyle ilgili etkin bir soruşturmanın yapılmadığını dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

“Ailenin acısını paylaşıyorum. Etkin bir soruşturmanın yapılmadığını biliyoruz. 13 ay geçti. Bu zaman içerisinde ölüm nedeni aydınlatılmış değil. Adli Tıp Kurumu’nun verdiği çelişkili raporlar var. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan bu çelişkilerin giderilmesi için yeniden rapor istenildi. Rojin’in kullandığı cep telefonu yakın bir zamanda İspanya’ya gönderilecek. Bu 13 aylık sürede bu işlemlerin neden yapılmadığına dair çok ciddi sorular var. Diyarbakır ve Van baroları bu soruşturmayı etkin bir biçimde takip ediyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Rojin’in babasının ısrarlı haykırılışları olmasaydı belki bu soruşturma dosyası kapatılmış olacaktı. Bizler bu adalet arayışının yanında olacağız. Gerçek neden ortaya çıkana kadar birlikte olacağız.”

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, Tanrıkulu’na ziyareti ve desteği dolayısıyla teşekkür etti.