Rojin Kabaiş soruşturmasında ‘şifreli telefon’ detayı: İspanya kriminaline gönderilecek

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, olayın aydınlatılmasında “kaybolmadan önceki 3 günün” kritik önem taşıdığını söyledi. Kara, Kabaiş’in telefonunun şifresinin açılması için cihazın İspanya’daki kriminal laboratuvara gönderileceğini açıkladı.

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, soruşturmanın seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesine konuşan Kara, “24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Ancak olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 güne erişmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Kara, “24-27 Eylül arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz, telefon modeli ve serisiyle ilgili teknik nedenlerden dolayı şu ana kadar cihaza erişim sağlayamadı” dedi.

"SONUÇLAR, DAVANIN DOĞRU ŞEKİLDE KARARA ULAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Kara, telefonun şifresinin açılabilmesi için uluslararası destek alacaklarını belirterek, “Şifrenin açılabilmesi için telefonu 2 görevliyle birlikte İspanya kriminaline ulaştıracağız. En kısa sürede gelecek olan sonuçlar, davanın doğru şekilde karara ulaşmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.

Van'da öğrencilerin 'Rojin Kabaiş' eylemine polis müdahalesiVan'da öğrencilerin 'Rojin Kabaiş' eylemine polis müdahalesi

Rojin Kabaiş’e ait Adli Tıp raporuna ilişkin de bilgi veren Kara, “Cinsel saldırıya, travmatik tesirle öldüğüne veya zehirlendiğine dair herhangi bir tıbbi delil bulunmadı. İntravajinal bölgede ve göğüs bölgesinde birer farklı DNA olmak üzere iki ayrı erkek DNA profiline rastlandı. Bu DNA’ların, Rojin’in bedeninin sevki ya da sonraki süreçteki temaslardan bulaş olma ihtimaline yönelik çalışmalar sürüyor” dedi.

Kara, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirterek, DNA eşleştirmesi çalışmalarının tamamlanmasıyla olayın aydınlatılmasına bir adım daha yaklaşılacağını ifade etti.

