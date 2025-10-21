Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıs tutuklandı: Dövülüp özür videosu çektirildi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş. isimli şahıs, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında geçen sene 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'e hakaret etti.

ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİRİLDİ

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti. Ferit Ş., tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından darbedildi.

Ayrıca Ferit Ş.'ye, Rojin’in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediği bir video çektirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Rojin Kabaiş’e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu tespit edilen Ferit Ş., savcılığın talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.