Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıs tutuklandı: Dövülüp özür videosu çektirildi

Yayınlanma:
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’e canlı yayında hakaret eden Ferit Ş., tutuklandı. Ferit Ş.’nin canlı yayın sonrası evine gelen bir grup tarafından dövülüp, özür videosu çektirildi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş. isimli şahıs, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında geçen sene 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'e hakaret etti.

rojin-kabaise-hakaret-eden-sahis-tutuklandi.jpg

Kanuna uyan vicdana uymayan hesap: Minguzzi'nin katilleri 30 yaşında özgür olacakKanuna uyan vicdana uymayan hesap: Minguzzi'nin katilleri 30 yaşında özgür olacak

ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİRİLDİ

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti. Ferit Ş., tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından darbedildi.

Ayrıca Ferit Ş.'ye, Rojin’in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediği bir video çektirildi.

rojin-kabaise-hakaret-eden-sahis-tutuklandi-2.jpg

Kredi kartını arkadaşına veren genç kadının başına gelmeyen kalmadı: 30 yıla yakın cezam var!Kredi kartını arkadaşına veren genç kadının başına gelmeyen kalmadı: 30 yıla yakın cezam var!

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Rojin Kabaiş’e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu tespit edilen Ferit Ş., savcılığın talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Türkiye
Başarır iktidara ayna tuttu! Hakaretleri Meclis'te tek tek sıraladı
Başarır iktidara ayna tuttu! Hakaretleri Meclis'te tek tek sıraladı
Yoğun gündem arasında kaynayan son anket! Gençler çok net...
Yoğun gündem arasında kaynayan son anket! Gençler çok net...
Erdoğan'ın danışmanı ne demek istedi? "KKTC'de Türkiye'nin devlet aklı gerekli neşteri vurur"
Erdoğan'ın danışmanı ne demek istedi? "KKTC'de Türkiye'nin devlet aklı gerekli neşteri vurur"