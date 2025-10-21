Kanuna uyan vicdana uymayan hesap: Minguzzi'nin katilleri 30 yaşında özgür olacak

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki sanık hakkında mahkumiyet kararı çıktı. Sanıklar, alabilecekleri en yüksek ceza olan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, "suça yardım etme" iddiasıyla yargılanan diğer iki sanık hakkında ise beraat kararı vererek tahliyelerine hükmetti.

"EN GEÇ 30 YAŞINDA SERBEST KALACAKLAR"

Kararın ardından, gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cezanın infaz sürecine ilişkin dikkat çekici bir iddiada bulundu. Uludağ, 24'er yıl hapis cezası alan iki sanığın, ceza infaz kanunları gereği en geç 30-31 yaşlarında serbest kalacağını öne sürdü. Paylaşımında, "İki sanık, 24 yılın yalnızca 16 yılını cezaevinde geçirecek. 16 yılın 9 yılı kapalı cezaevinde. Kalan 6 yıl ise açık cezaevinde. Son bir yıl ise denetimli serbestlik. İki sanık, en geç 30-31 yaşlarında tahliye olacak" ifadelerine yer verdi.

BAŞSAVCILIK VE AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

Duruşmanın hemen ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkında verilen beraat kararına itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın da beraat kararlarının hukuken kabul edilebilir olmadığını belirterek, kararın üst mahkemeden dönmesini beklediklerini ifade etti.

Barkın, yaptığı açıklamada, "İlk davadaki 2 sanığın kasten öldürme suçu ile diğer sanığın da onlara yardım ettiğini bütün verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen; 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası, eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında içinde olmalarına rağmen, olaya dahli çok açık olmasına rağmen tahliyeye hükmedildi. Bu yargılama sonucunda verilmiş olan beraat kararları hukuken kabul edilebilir kararlar değildir" diyerek tepkisini dile getirdi.