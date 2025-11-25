Sezgin Tanrıkulu: Kadına şiddet meşru hale geldi

Yayınlanma:
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye ilk imzacısı olan kadına yönelik şiddeti yasaklayan sözleşmeden maalesef çekildi. Ve bu çekilmeden sonra da kadına yönelik şiddet en azından kafalarda meşru hale geldi" diye konuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

chp-sezgin-tanrikulu.png

"Kadınlar Türkiye'de her alanda şiddet görüyor" diyen Tanrıkulu, açıklamasında şunları söyledi:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ama kadınlar Türkiye'de her alanda şiddet görüyor. Öldürülüyorlar. İstismara uğruyorlar. İş cinayetlerine kurban ediliyorlar ve ayrımcılığa uğruyorlar. Adında İstanbul olan kaç sözleşme var? Türkiye ilk imzacısı olan kadına yönelik şiddeti yasaklayan sözleşmeden maalesef çekildi. Ve bu çekilmeden sonra da kadına yönelik şiddet en azından kafalarda meşru hale geldi. 6284 Sayılı Yasa uygulanmıyor. Büyük bir direnç var.

Tanrıkulu: Hukukumuza saygı gösterilmiyorTanrıkulu: Hukukumuza saygı gösterilmiyor

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye, küresel cinsiyet eşitsizliği raporunda 146 ülke arasında 127'nci sırada. Sadece bu yılın ilk 10 ayında 344 kadın yaşamını yitirdi, cinayetlerde. 76 kadın iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Hayatın her alanında şiddet var kadına yönelik olarak. Soruyorum buradan: Rojin'in katilleri nerede? Yine buradan soruyorum: Gülistan Doku nerede? Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz, dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Türkiye
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu