Şeyma Subaşı kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız’ın da bulunduğu isimler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1990 tarihinde Samsun’da doğdu. Bir dönem popüler olan "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı.

"Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, "Yok Böyle Dans" adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini üstlendi. 2013 yılında, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandılar. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi.

2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşamıştır. Çift, Mayıs 2023'te evlendi ve aynı yılın Eylül ayında boşandı.