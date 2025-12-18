Şeyma Subaşı kimdir?

Şeyma Subaşı kimdir?
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Aleyna Tilki’nin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasının ardından, kamuoyunda Acun Ilıcalı’nın eski eşi olarak tanınan Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı .Şeyma Subaşı'nın kim olduğu ise merak konusu oldu. Şeyma Subaşı kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız’ın da bulunduğu isimler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı açıklandı.

eyma.jpg

Son dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındıSon dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Özellikle de hayatı ve kariyeri ile dikkat çeken Şeyma Subaşı’nın kim olduğu merak ediliyor.

eyma1.jpg

Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararıŞeyma Subaşı hakkında yakalama kararı

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1990 tarihinde Samsun’da doğdu. Bir dönem popüler olan "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı.

"Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, "Yok Böyle Dans" adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini üstlendi. 2013 yılında, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandılar. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi.

2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşamıştır. Çift, Mayıs 2023'te evlendi ve aynı yılın Eylül ayında boşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Türkiye
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Sigara paketlerinde o dönem bitti! Renk değişti
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in 'astral seyahat' videosu gündem oldu