Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kırıkkale'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Motor kısmından alev alan aracın sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın söndürüldükten sonra araç kullanılamaz hale geldi.
SEYİR HALİNDE MOTOR ALEV ALDI
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 07 EZ 858 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.
Sürücü, aracını yol kenarına park ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri alev alan aracı söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak:DHA-AA