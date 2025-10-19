Batman’da yangın paniği! Araç alev alev yandı

Batman’da bulunan Fatih Mahallesi’nde park halinde duran bir panelvanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Araç bir anda alev topuna dönerken çevrede panik yaşanmasına yol açtı.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Yangını fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen panelvana müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen alevler, yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç büyük bir hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.