Batman’da yangın paniği! Araç alev alev yandı

Yayınlanma:
Batman’da, park halinde bulunan bir panelvan alev alev yandı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Batman’da bulunan Fatih Mahallesi’nde park halinde duran bir panelvanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Araç bir anda alev topuna dönerken çevrede panik yaşanmasına yol açtı.

E-5'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Kıl payı kurtuldularE-5'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Kıl payı kurtuldular

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Yangını fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen panelvana müdahale etti.

Kapıyı açmayan sevgilisinden intikam almak için iş yerini ateşe verdiKapıyı açmayan sevgilisinden intikam almak için iş yerini ateşe verdi

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen alevler, yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç büyük bir hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Kaynak:AA

