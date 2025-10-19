Kapıyı açmayan sevgilisinden intikam almak için iş yerini ateşe verdi

Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinin çatı katında çıkan yangının, sevgilisi tarafından içeri alınmayan bir kadın tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Yaklaşık iki saat süren müdahale sonrası söndürülen yangında bir kişi dumandan etkilenirken, 21 yaşındaki şüpheli K.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Yangın, dün sabah saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında başladı. Tekstil atölyesi olarak kullanılan alandan alevlerin yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

istanbul-beyoglunda-sevgilisinin-is-y-970065-288101.jpg

Yangın söndürme çalışmaları sırasında, alevlerin sıçrama riskine karşı bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amacıyla binalarından tahliye edildi. Bu esnada yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

istanbul-beyoglunda-sevgilisinin-is-y-970068-288101.jpg

SEVGİLİSİ KAPIYI AÇMAYINCA BİNAYI YAKMIŞ

Yangının ardından olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda yangının kasten çıkarıldığını, yani bir kundaklama olayı olduğunu tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren polis, şüphelinin 21 yaşındaki K.A. isimli kadın olduğunu belirledi.

istanbul-beyoglunda-sevgilisinin-is-y-970070-288101.jpg

Yapılan çalışmalarda, K.A. ile aynı zamanda iş yeri sahibi olan sevgilisi A.K. (64) arasında gün içinde bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı. K.A.'nın sabah saatlerinde, hem ev hem de atölye olarak kullanılan daireye yeniden gelerek içeri girmek istediği, ancak sevgilisi A.K.'nin kapıyı açmaması üzerine binayı ateşe verdiği anlaşıldı.

Kimliği ve eylemi tespit edilen şüpheli K.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

