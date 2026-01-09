Kartal'da kaybolan Nuriye'den acı haber! Eski eşi öldürüp Şile'de hafriyat alanına gömmüş!

20 Mart 2024 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nuriye Dilmaç ile ilgili yürütülen soruşturmada, oğlu E.D.’nin ifadesi kan dondurdu. E.D., annesini babası D.D.’nin boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi bir çuvala koyarak Şile’deki hafriyat döküm alanına gömdüklerini itiraf etti. Bu itiraf üzerine şüpheliye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

ŞİLE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Şile’deki devasa hafriyat alanında Nuriye Dilmaç’ın cesedini bulmak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, kadavra köpekleri eşliğinde belirtilen noktalarda kazı ve arama çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİ EŞ VE ÇOCUKLARI DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında genişletilen operasyonlarda gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, maktulün eski eşi D.D. ve beraberindeki 4 kişi "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında maktulün çocukları ve akrabalarının da bulunduğu bildirilen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.