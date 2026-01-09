Kartal'da kaybolan Nuriye'den acı haber! Eski eşi öldürüp Şile'de hafriyat alanına gömmüş!

Kartal'da kaybolan Nuriye'den acı haber! Eski eşi öldürüp Şile'de hafriyat alanına gömmüş!
Yayınlanma:
Kartal’da 2024 yılının Mart ayından bu yana kayıp olarak aranan Nuriye Dilmaç’ın, eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç cinayet, maktulün oğlunun verdiği ifadeyle aydınlanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Mart 2024 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nuriye Dilmaç ile ilgili yürütülen soruşturmada, oğlu E.D.’nin ifadesi kan dondurdu. E.D., annesini babası D.D.’nin boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi bir çuvala koyarak Şile’deki hafriyat döküm alanına gömdüklerini itiraf etti. Bu itiraf üzerine şüpheliye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

ŞİLE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Şile’deki devasa hafriyat alanında Nuriye Dilmaç’ın cesedini bulmak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, kadavra köpekleri eşliğinde belirtilen noktalarda kazı ve arama çalışmalarını sürdürüyor.

Babaanneyi torunları ile katleden katilden akılalmaz savunma! Arbede çıktıBabaanneyi torunları ile katleden katilden akılalmaz savunma! Arbede çıktı

ESKİ EŞ VE ÇOCUKLARI DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında genişletilen operasyonlarda gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, maktulün eski eşi D.D. ve beraberindeki 4 kişi "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında maktulün çocukları ve akrabalarının da bulunduğu bildirilen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
Türkiye
Bir ilde daha Kent Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek 120 lira
Bir ilde daha Kent Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek 120 lira
Van kara teslim oldu! Kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Van kara teslim oldu! Kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti