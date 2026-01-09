Babaanneyi torunları ile katleden katilden akılalmaz savunma! Arbede çıktı

Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu Köyü’nde, geçtiğimiz yıl 21 Temmuz’da meydana gelen olaydan bir ay önce Erdeniz Köroğlu'nun kardeşi E.K., Halil Can-Emirkan Köroğlu kardeşler ve bazı akrabaları tarafından köy kahvesinde darbedildi. Bu sebeple 2 aile arasında husumet oluştu.

BABAANNE VE 2 TORUNUNU BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ!

Olay gecesi ise yakınlarının köydeki düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.'nin ağabeyi Erdeniz Köroğlu karşılaşınca, düğün dönüşünde tartışma yaşandı. Erdeniz Köroğlu, bıçakla 2 kardeşe saldırırken torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olayın ardından saldırgan evine giderken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansı beklemeyen yakınları, özel araçlarıyla yaralıları yola çıkardı. Yaralılar yolda karşılaşılan sağlıkçılar tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Erdeniz Köroğlu ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

Erdeniz Köroğlu hakkında, Kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Davanın 2’nci duruşması bugün Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık Erdeniz Köroğlu, öldürülenlerin yakınları ile avukatlar katıldı. Önceki duruşmada dinlenemeyen ölen Nazmiye Köroğlu’nun kızı H.K., tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde, sanığın yeğenlerini tahrik ettiğini ifade etti.

Köroğlu, savunmasında "Onlar kalabalık bir şekilde geldi. Ben kendimi korudum. Kamerada görünüyor, tek başımayım. Amacım, kendimi ve ailemi korumaktı. Şişe gibi bir şeyler bana vurdu. 8-10 kişilerdi. Üstüme geldiler. Son ana kadar bıçağı vurmadım. Yere düşürdüğünde vurmak zorunda kaldım. Ben kendimi korudum. Ben onlara saldırmadım, onlar bana saldırdı.” ifadelerini kullandı.

“Benim burada olma sebebim, elimden bıçağı alamamış olmaları. Bana ve karıma küfürler ederek geliyorlardı, ben de arabadan bıçağı aldım. Bunlar evime, bana saldırdılar. Hanemi basan bunlar, beni öldürmeye çalışan bunlar.” sözlerini sarf eden sanık, sözlerinin devamında “Ben kendimi savunmasam, bunlar beni öldürürlerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Her biri için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

DURUŞMADAN SONRA ARBEDE ÇIKTI!

Duruşma ertelenirken adliye çıkışında taraflar arasında tartışma çıktı. Yoğun güvenlik önlemine rağmen arbede yaşanırken maktullerin yakınları sevk sırasında araçtaki sanığa küfretti. Polisin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, kalabalık grup bir süre sonra dağıldı.