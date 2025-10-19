E-5'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Kıl payı kurtuldular

Yayınlanma:
D-100 (E-5) karayolunun Pendik mevkisinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Araç içindeki 5 kişi sürücünün dikkati sayesinde olayı yara almadan atlattı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi.

Alevler itafiye ekiplerince söndürülürken araçtaki 5 kişi sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu.

OTOMOBİL ANİDEN YANMAYA BAŞLADI

D-100 kara yolu Ankara istikametinde 5 kişinin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekerek yanındakilerle araçtan indi.

aa-20251019-39454485-39454484-istanbul-pendikte-seyir-halindeki-otomobil-yandi-frame-at-0m43s.jpg

Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandıOtomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

ALEVLER KISA SÜREDE ETRAFI SARDI

Alevler kısa sürede otomobilin her yerini sardı, araçtan zaman zaman patlama sesleri geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20251019-39454485-39454484-istanbul-pendikte-seyir-halindeki-otomobil-yandi-frame-at-1m10s.jpg

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Öte yandan, yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak:AA

