Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Malatya Caddesi Tofaş Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Bursa'da hafif ticari araç yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İKİ YAYAYA BİRDEN ÇARPTI

Burak Ç. (27) idaresindeki 23 AGD 772 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar İsmet G. (41) ve Veysel A.’ya (32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki yaya da yola savrularak yaralandı.

İKİSİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.