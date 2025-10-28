Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Antalya istikametine giden S.S. yönetimindeki yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Motor kısmından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
Kısa sürede olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ
Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı ifade edildi.