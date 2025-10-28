Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Yayınlanma:
Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Antalya istikametine giden S.S. yönetimindeki yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

aa-20251028-39546137-39546136-konyada-yangin-cikan-yolcu-otobusu-kullanilamaz-hale-geldi.jpg

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Motor kısmından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

AŞTİ'de yangın: Park halindeki otobüs alev alev yandıAŞTİ'de yangın: Park halindeki otobüs alev alev yandı

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandıAdana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Kısa sürede olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.aa-20251028-39546137-39546135-konyada-yangin-cikan-yolcu-otobusu-kullanilamaz-hale-geldi.jpg

OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ

Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

