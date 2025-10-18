AŞTİ'de yangın: Park halindeki otobüs alev alev yandı

Yayınlanma:
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), park halinde bulunan 19 KK 454 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) park halinde bulunan bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, terminalde paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, AŞTİ'de park halinde duran 19 KK 454 plakalı otobüste, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi ve ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta işçileri taşıyan otobüs yol kenarında duran otobüse çarptı: Yaralılar var!Sinop'ta işçileri taşıyan otobüs yol kenarında duran otobüse çarptı: Yaralılar var!

OTOBÜS KÜL OLDU

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonucunda alevlerin çıktığı otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, yakın çevresinde park halinde bulunan iki otobüste daha maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

