Sinop'ta işçileri taşıyan otobüs yol kenarında duran otobüse çarptı: Yaralılar var!

Sinop'un Gerze ilçesinde, ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan bir otobüsün yol kenarında arızalı bekleyen başka bir yolcu otobüsüne çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun kara yolu üzerindeki Kabalı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı işçi otobüsü, yol kenarında arızalandığı için duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

12 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle işçi otobüsünün şoförü Mehmet Y. dahil olmak üzere araçlarda bulunan toplam 12 kişi yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ile Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.