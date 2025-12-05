Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İstanbul Küçükçekmece’de gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı.

istanbul-kucukcekmecede-seyir-halinde-1048305-311085.jpgOlay, Atakent Mahallesi 1. Cadde üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Araçta duman çıktığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek hemen dışarı çıktı. Kısa süre sonra otomobil alev topuna dönerken zaman zaman patlamalar meydana geldi.istanbul-kucukcekmecede-seyir-halinde-1048308-311085.jpg

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis cadde üzerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri yoğun müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

istanbul-kucukcekmecede-seyir-halinde-1048307-311085.jpg

Alevler ve patlama anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

