Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Sahibi aracı bırakıp hastanedeki annesini görmeye gitti

Yayınlanma:
İstanbul Büyükçekmece mevki D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan otomobilin sürücüsünün aracını bırakarak hastanede yatan annesini görmeye gittiği öğrenildi.

İstanbul'da D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece S Rampası mevkisinde seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı.

Saat 12.00 sıralarında 17 SM 016 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili hemen yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ARACI BIRAKIP HASTANEYE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale için çalışmalara başladı. Ancak ekiplerin olay yerine geldiğini gören sürücü, aracını olduğu yerde bırakarak hastanede yatan annesini görmeye gitti.

Kompresörle işkence edilerek öldürülmüştü: Katiliyle halay çektiği görüntüler ortaya çıktıKompresörle işkence edilerek öldürülmüştü: Katiliyle halay çektiği görüntüler ortaya çıktı

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmesine rağmen, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

