Kompresörle işkence edilerek öldürülmüştü: Katiliyle halay çektiği görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çalışan çocuk işçi Muhammet Kendirci, 2 cani tarafından makatına kompresörle basınçlı hava verilerek katledilmişti. Kendirci'nin katil Habip Aksoy ile halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 14 Kasım günü bir marangoz atölyesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki çocuk işçi Muhammet Kendirci, beraber çalıştığı kalfası Habib Aksoy ve bir şüpheli tarafından önce bağlanarak etkisiz hale getirildi.

Ardından pantolunu indirilerek makatından basınçlı hava verilen Kendirci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Habib Aksoy, önce serbest bırakılırken, gelen tepkiler ve suç duyuruları üzerine tutuklandı.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kamuoyunda dillendirildiği gibi işkence olmadığı, şakalaşma olduğunu duyurmuştuı. Başsavcılığın açıklaması tepki çekti.

KATİLİYLE HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öta yandan gazeteci Mehmet Yetim, Kendirci'nin katiliyle halay çektiği bir videosunu yayınladı.

Yetim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hunharca katledilen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin marangoz atölyesinde çalıştığı esnada halay çektiği bir anı" ifadelerini kullandı.

Yetim, bir sosyal medya kullanıcısının, "Halay çektiği kişi Kendirci'nin katili mi?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

