Kompresörlü işkence soruşturmasında flaş gelişme: Savcılığın kararını avukatlar duyurdu

14 Kasım günü Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci (15), kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından elleri bağlandı ve makat bölgesine yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

Son dakika | İç organlarına yüksek basınçlı hava vermişlerdi! Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kendirci, yaşam mücadelesini kaybetti ve 19 Kasım günü hayatını kaybetti.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı, kan donduran cinayetle ilgili yaptığı açıklamada, olayın bir işkence vakası olmadığını, şakalaşma sonucu yaşandığını açıklamştı.

Çocuk işçinin makatına yüksek basınçlı hava vermişti: Savcılık 'işkence' değil 'şaka' dedi

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI

Amida Haber'in haberine göre, soruşturmayla ilgilenen avukatlar, Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyaya gizlilik kararı getirdiğini açıkladı.

Dosyaya ilişkin bilgi almak isteyen avukatların başvurularının savcılık tarafından gizlilik gerekçesiyle reddedildiği, avukatlar tarafından bildirildi.