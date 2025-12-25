Serbest bırakılan Sadettin Saran'dan ilk fotoğraf

Serbest bırakılan Sadettin Saran'dan ilk fotoğraf
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; kulüpte çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Saran’ın haftada belirli günlerde imza vermesine hükmetti.

DOĞRUDAN KULÜP BİNASINA GEÇTİ

Kararın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, Çağlayan Adliyesi'nden kulüp binasının bulunduğu Chobani Stadı’na geçti. Serbest bırakılan Saran da doğrudan kulüp binasına gitti.

Başkanlık makamında görüntülenen Saran’ın, transfer çalışmaları ve kulüp işlerine odaklandığı bildirildi. Gazeteci Gürkan Ak’ın aktardığına göre, Fenerbahçe kulübünün konuyla ilgili bugün bir açıklama yapması beklenmiyor.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu kullanımı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Saran’dan kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alındı. Yapılan saç analizinde kokain izine rastlandığı açıklandı. Ancak Saran, iddiayı reddederek “Hayatımda böyle bir madde kullanmadım” dedi ve bağımsız bir laboratuvarda yeniden test yaptıracağını duyurdu.

İkinci test için dün yeniden örnek veren Saran, akşam saatlerinde “ek deliller” gerekçesiyle gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren Saran, sabah sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri imza vermek koşuluyla adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda Fenerbahçeli taraftar destek için Çağlayan’a geldi. Taraftarlar, marşlar ve sloganlarla Saran’a destek verdi.

Saran’ın serbest bırakılmasının ardından kulüp yöneticileri açıklama yaptı. Açıklamada “Başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz, güveniyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız” ifadeleri yer aldı.

