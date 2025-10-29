Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı

Katıldığı televizyon programında Sındırgı depremini yorumlayan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuk gazeteci Serkan Fıçıcı'nın "İstanbul depremini tetikler mi?" sorusu üzerine çileden çıktı. Üşümezsoy, 'Yahu yeter be' diyerek stüdyoyu terk etti.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle son depremlerle ilgili yaptığı tahminlerle gündem olmaya devam ediyor.

CNN Türk ekranlarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Üşümezsoy, gazeteci Serkan Fıçıcı'nın "Sındırgı depremi olası İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna çok sinirlendi.

"SİZ ŞURADA HİÇ OLMAZSANIZ DAHA İYİ"

Fıçıcı'yı daha önce İstanbul depremiyle ilgili yaptığı yorumları izlememesiyle suçlayan Üşümezsoy, "O kadar deprem videom var. Birini dahi izlememişsin, burada programa konuk olmuşsun. Siz şurada hiç olmazsanız daha iyi. Şurada 10 milyon kişi bizi izliyor. Ama sen burada benim dakikamı alarak insanlarla bağımı koparıyorsun" dedi.

Fıçıcı kendisini "Bir meselenin çok iyi anlaşılabilmesi için gazeteci bilmiyormuş gibi sormak zorundadır. Ben her şeyi çok iyi biliyorum diye soran, sormaya çalışan gazeteci muhatabının ağzından tek cümle laf alamaz" sözleriyle savundu.

"YAHU YETER BE" DİYEREK BAĞIRDI

Üşümezsoy, tartışmanın devam etmesi üzerine "Yahu yeter be" diyerek bağırdı.

Araya giren programın sunucu Göksu Öngören Özgür reklam arası verdi. Üşümezsoy, reklam arasında programdan ayrıldı.

