Şener Üşümezsoy kutsal kitapta da geçen aktif fayları açıkladı

Dün akşam İstanbul'daki deprem olduktan sonra CNN Türk ekranlarına bağlanan Üşümezsoy, depremin olduğu yerin tektonik olarak çok aktif olan bir bölge olmadığını söyledi. Silivri'de olan 5.3'lük depremi hatırlatan Üşümezsoy, son depremin kuzeyde olduğunu ve 5.3'lük depremden çok farklı olduğunu ifade etti.

İstanbul'da hissedilen deprem!

3.7'lik depremin 500 metre çapında çember gibi alan yırtılması olduğunu, Karadeniz kıyısına doğru gelen faylardan oluşan deprem olduğunu aktaran Üşümezsoy Karadeniz içinde bu tip sıkışma depremleri olarak ters faylar olduğunu söyledi.

"SİMAVLILARI RAHATLATACAK OLAY"

Üşümezsoy daha önce Simav'a dikkat çektiğini, Simav'daki son oluşumlardan sonra izleniminde Simavlıları rahatlatacak olay diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ben önce Simav'a dikkat çekmiştim. Fakat Simav'daki son oluşumları izlediğim zaman belki Simavlıları biraz rahatlatacak bir olay. Simav'da iki ayrı pay var. Biri Simav Dağı'nın yükselmesiyle 6,5'luk deprem yapacak bir pay. Ama diğeri ise Simav Dağı'nın karşıdaki dağların tavan bloğu diyoruz. İçinde kuzey-güney gidişli tay hatlarında olan Bir dizi beşlik, beşlik, dörtlük depremler oldu. Onlar onların altında sıcak suların kaynamasıyla oluşan deprem fırtınaları gibi Akhisar gibi. O yüzden biraz rahatlatıyoruz."

"İNCİL'DE GEÇEN AKTİF FAYLAR"

Üşümezsoy Manisa'dan başlayarak Denizli'ye kadar giden aktif tektonik bölgeler olduğunu buraların İncil'de de geçtiğini söyledi:

"Diğer taraftan büyük bölge olarak da Manisa'dan başlayıp Denizli'ye kadar giden bölge, Alaşehir, Buldan, orası Ege Bölgesi'ndeki aktif tektoniğin olduğu bölgelerdir. Hatta İncil'e, İncil'e de geçmiştir. Yuhanna İncil'inde burada yedi kutsal kilise depremle yıkılmış olan bölgelerdir İsa'dan sonra 17'de ve 60'ta ve bu İncil kayıtlarına da geçmiştir buradaki depremsellik."