Son Dakika| İstanbul'da hissedilen deprem!

Son dakika... İstanbul ve çevre illerinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin AFAD'ın yaptığı açıklama göre, deprem 3,7 şiddetinde gerçekleşti. Derinlik olarak 13.57 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi ise merkez üstünün İstanbul'un Karadeniz kıyısında Ormanlı açıklarında olduğunu ve depremin 3,9 şiddetinde gerçekleştiğini duyurdu. Derinliğin ise 11 kilometre olduğunu bildirdi.

Deprem birçok ilde hissedilirken sosyal medyada depremin daha şiddetli olduğuna ilişkin itirazlar yazıldı.