Naci Görür "6 Şubat'ta stres biriktirdi" diyerek uyardı: Diyarbakır'ı sallayan depremin ardından paylaştı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2025-10-26
Saat:14:49:34 TSİ
Enlem:38.55083 N
Boylam:40.3825 E
Derinlik:13.15 km
Detay:https://t.co/eXeJw318Es@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ DE 4 DEDİ
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Diyarbakır'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin saat 14:49'da yaşandığını bildirdi.
Deprem, yerin 1.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 26, 2025
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) https://t.co/iSkiPBTYBc
26.10.2025, 14:49:34 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 1.5 km#Kandilli
Son dakika I Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
NACİ GÖRÜR: BU FAY ZONU 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE STRES BİRİKTİRDİ
Dr. Naci Görür, Diyarbakır depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle."
Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle. pic.twitter.com/16gHjBy438— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 26, 2025