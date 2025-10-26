Naci Görür "6 Şubat'ta stres biriktirdi" diyerek uyardı: Diyarbakır'ı sallayan depremin ardından paylaştı!

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır depreminin sığ bir deprem olduğunu ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle fayda stres birikmesi yaşandığını ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ DE 4 DEDİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Diyarbakır'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin saat 14:49'da yaşandığını bildirdi.

Deprem, yerin 1.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

NACİ GÖRÜR: BU FAY ZONU 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE STRES BİRİKTİRDİ

Dr. Naci Görür, Diyarbakır depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

