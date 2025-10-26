Son dakika I Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 14.49'da yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Hani ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 13.15 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2025-10-26
Saat:14:49:34 TSİ
Enlem:38.55083 N
Boylam:40.3825 E
Derinlik:13.15 km
Detay:https://t.co/eXeJw318Es@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA
Korkutan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi.
Kandilli, depremin büyüklüğünün 4 olduğunun bildirdi.
Kandili verilerine göre deprem saat 14.49'da yerin 1.5 kilometre derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 26, 2025
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) https://t.co/iSkiPBTYBc
26.10.2025, 14:49:34 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 1.5 km#Kandilli