Son dakika I Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 14.49'da yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Hani ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 13.15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Korkutan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi.

Kandilli, depremin büyüklüğünün 4 olduğunun bildirdi.

Kandili verilerine göre deprem saat 14.49'da yerin 1.5 kilometre derinliğinde yaşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

