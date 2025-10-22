2 yıldır fay hatları teker teker incelendi! En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe ortaya çıktı

Türkiye'nin birçok şehri birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Deprem bölgesinde yer alan şehirler arasında Van, Ağrı ve Hakkari de yer alıyor. Söz konusu 3 şehirde yer alan 5 aktif fay, ekipler tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sırasında elde edilen bulgular, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi. Merkez ise bir rapor hazırlayarak en riskli fay hatlarını belirledi.

Fay hattı da engel değil: Balıkesir’de üç ilçede yeni altın madeni projeleri

3 ŞEHİRDE İNCELEMELER YAPILDI!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, AFAD ve Belediyeler Birliği işbirliği ile 2 yıl önce başlatılan Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale, Erciş ve Tutak Fayı Projesi tamamlandı.

Öğretim üyelerinden oluşan altı kişilik ekip, riskli olduğu değerlendirilen Van'daki Başkale ve Erciş, Hakkari'deki Yüksekova ve Şemdinli, Ağrı'daki Tutak faylarında araştırma yaptı.

HENDEKLER KAZILDI!

Tespit edilen bölgelerde 30 metre uzunluğunda, üç metre genişliğinde ve dört metre derinliğinde hendekler kazan araştırma ekibi, eski deprem izlerinin tespit edilmesi ve tarihlendirilmesi için jeolojik verileri topladı. Tehlikeli olarak görülen beş fayın karakteristik özelliklerinin ve deprem tekrarlanma aralıklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesinin amaçlandığı projede elde edilen veriler, TÜBİTAK, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve belediyeler gibi kurumlarla da paylaşıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu, Van'daki Başkale ve Erciş, Hakkari'deki Yüksekova ve Şemdinli, Ağrı'daki Tutak fayları üzerinde kazı çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Erciş ilçesinde deprem üretme potansiyeli olan fayı da araştırdıklarını aktaran Mutlu, " Van'daki 7,2 büyüklüğündeki deprem, bindirme fay üzerinde yaşandı. Bölgede tektoniğe bağlı oluşan fayların neredeyse tamamı yıkıcı depremlere neden oluyor. Bölgemizde arazi çalışmaları yürüttük." ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK DEPREM RİSKİ TAŞIYAN 2 İLÇE BELLİ OLDU!

Araştırmanın sonuçlarını paylaşan Mutlu, "Van'da Başkale ve Erciş, Hakkari'de Yüksekova ve Şemdinli, Ağrı'da ise Tutak faylarını inceledik. Şu an ciddi derecede risk teşkil edecek faylardan biri Yüksekova ve Şemdinli fayıdır. Tarihsel dönemde bu fayın yıkıcı bir deprem kaydı görülmüyor. Bununla ilgili elimizde sayısal veri bulunmuyor. “ dedi.

Marmara 5'le sallandı Şener Üşümezsoy uyardı: Bu fayda bir tane daha var

“Yüksekova ve Şemdinli fayının ne tarihsel ne de aletsel dönemde göremediğimiz deprem olay seviyelerini kazı çalışmalarında net bir şekilde gördük. Bölge sismik boşluk olarak değerlendiriliyor.” sözlerini sarf eden Mutlu, “Yüksekova'nın zemini depreme dayanım açısından oldukça zayıf. Bölge için ciddi risk teşkil edebilecek faylardan biri diyebiliriz." açıklamasında bulundu.

“SONUÇLARI NET BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Mutlu, sözlerinin devamında fay hatlarındaki kazı çalışmalarında aldıkları örneklerden yaş analizi yaptıklarını ifade ederek "Bunun sonucunda fayın geçmişini ortaya koymaya çalışıyoruz. Örnekleri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdik. Sonuçlar elimizde fakat yaşların kalibrasyonları daha yapılmadı. Sonuçları net bir şekilde değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.