Selvi'nin iddiası: AKP'de bir grup Demirtaş'ın yanında Kavala'ya da tahliye istiyor

Süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun İmralı'ya giderek terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmesi gündemdeyken Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM kararı ile Demirtaş'ın tahliye edilmesi bekleniyor.

Son dakika | Erdoğan'a İmralı ve Demirtaş soruldu! Sadece birine cevap verdi

Söz konusu Demirtaş'ın tahliyesi hakkında Bahçeli'nin "Hayırlı olacaktır" açıklamasına Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" dedi. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin, AİHM'in kararının kesinleştiğini, ilgililerin müracaatı halinde mahkemenin bir karar vereceğini söyledi.

Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması

SELVİ: DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİNE SAYILI GÜNLER KALDI

AKP'ye ve Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen gazetecilerden Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Demirtaş'ın tahliyesine sayılı günler kaldığını, Demirtaş'ın sürece önemli katkı sağladığını ayrıca tahliyesinin de sürece olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

"Selahattin Demirtaş’a yol gözüktü. Artık tahliye için sayılı günler kaldı. Selahattin Demirtaş, Terörsüz Türkiye sürecine önemli katkı sağladı. Demirtaş’ın tahliyesi de sürece olumlu katkı yapar."

AKP'DE ÖZGÜRLÜK RÜZGARI İSTEYEN GRUP DEMİRTAŞ İLE KAVALA'NIN DA TAHLİYESİNİ İSTİYORMUŞ

Selvi, Demirtaş'ın tahliyesinin yanı sıra AKP içerisinde bir grubun özgürlük rüzgarı estirmek istediğini; Demirtaş ile beraber Osman Kavala gibi toplumun beklenti içinde olduğu isimlerin de tahliye edilmesini istediğini yazdı.