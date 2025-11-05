Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin, AİHM'in kararının kesinleştiğini, ilgililerin müracaatı halinde mahkemenin bir karar vereceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi.

AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığının itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." dedi.

Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş kaçtı mı? Yılmaz Tunç 'Yurt dışı yasağı var' dediSon Dakika | Aziz İhsan Aktaş kaçtı mı? Yılmaz Tunç 'Yurt dışı yasağı var' dedi

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına Adalet Bakanlığının yaptığı itiraz, AİHM tarafından reddedilmiş ve ihlal kararı kesinleşmişti. Bu hukuki gelişmenin ardından avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama siyasetin gündemine oturmuştu. Bahçeli, Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti. DEM Parti heyetinin yarınki ziyareti, bu önemli siyasi ve hukuki gelişmelerin ardından atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Hasan İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Torununa para gönderdiği için suçlanıyordu
Hasan İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Torununa para gönderdiği için suçlanıyordu
Trafik kavgasında yanlışlıkla eşini öldürdü: Mahkeme ceza vermedi
Trafik kavgasında yanlışlıkla eşini öldürdü: Mahkeme ceza vermedi
Aksaray'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti 2 yaralı
Aksaray'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti 2 yaralı