Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş kaçtı mı? Yılmaz Tunç 'Yurt dışı yasağı var' dedi
Yayınlanma:
Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz İhsan Aktaş'ın kaçıp kaçmadığı sorusuna yanıt verdi. Tunç, " Yurt dışı çıkış yasağı olan birisinin yurt dışına kaçması diye bir durum söz konusu olmaz" dedi. Fakat Aktaş'ın tüm adli kontrolleri kaldırılmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz Tunç'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Aziz İhsan Aktaş kaçtı' iddiası soruldu.
Tunç, Aktaş'ın yurt dışı yasağı olduğunu söyledi. Özgür Özel, Aktaş hakkında yurt dışı yasağı dahil herhangi bir adli kontrolü olmadığını ifade etmişti.
Tunç, soruya şöyle yanıt verdi:
- Şimdi arkadaşlar burada bütün iddiaları cevaplamak noktasında değiliz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa zaten ilgili makamlar burada. Adli kontrol, yurt dışı çıkış yasağı olan birisinin yurt dışına kaçması diye bir durum söz konusu olmaz.