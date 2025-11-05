Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş kaçtı mı? Yılmaz Tunç 'Yurt dışı yasağı var' dedi

Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz İhsan Aktaş'ın kaçıp kaçmadığı sorusuna yanıt verdi. Tunç, " Yurt dışı çıkış yasağı olan birisinin yurt dışına kaçması diye bir durum söz konusu olmaz" dedi. Fakat Aktaş'ın tüm adli kontrolleri kaldırılmıştı.