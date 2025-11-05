Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş kaçtı mı? Yılmaz Tunç 'Yurt dışı yasağı var' dedi

Yayınlanma:
Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz İhsan Aktaş'ın kaçıp kaçmadığı sorusuna yanıt verdi. Tunç, " Yurt dışı çıkış yasağı olan birisinin yurt dışına kaçması diye bir durum söz konusu olmaz" dedi. Fakat Aktaş'ın tüm adli kontrolleri kaldırılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz Tunç'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Aziz İhsan Aktaş kaçtı' iddiası soruldu.

Tunç, Aktaş'ın yurt dışı yasağı olduğunu söyledi. Özgür Özel, Aktaş hakkında yurt dışı yasağı dahil herhangi bir adli kontrolü olmadığını ifade etmişti.

Tunç, soruya şöyle yanıt verdi:

  • Şimdi arkadaşlar burada bütün iddiaları cevaplamak noktasında değiliz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa zaten ilgili makamlar burada. Adli kontrol, yurt dışı çıkış yasağı olan birisinin yurt dışına kaçması diye bir durum söz konusu olmaz.

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
Erdoğan Cumhur İttifakı'nda kriz var yorumlarına yanıt verdi
Erdoğan Cumhur İttifakı'nda kriz var yorumlarına yanıt verdi
Son Dakika | Erdoğan 'Diktatör' eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika | Erdoğan 'Diktatör' eleştirilerine yanıt verdi
Erdoğan: Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum
Erdoğan: Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum