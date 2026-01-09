MHP Türkiye'nin nükleer silah üretmesini istedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın dünyadaki kritik gelişmeleri konu alan bir yazılı açıklama yaptı. Yalçın ABD'nin Venezuela'ya yaptığı baskın ile devlet başkanı Maduro'yu esir almasına değinen Yalçın, ABD Başkanı için korsan benzetmesini yaptı:

"Anılan asırlarda korsanlığın nam saldığı denizlerden biri de Karayipler'dir. 17'nci yüzyılın en önemli korsanlık olaylarının kahramanı, Karayipler'de İngiliz sömürgeciliği adına İspanyol hegemonyasını kırmak için çaba gösteren ünlü Amiral Henry Morgan'dır. Henry Morgan'a, 'Kara Korsan' ünvanı verilmiştir. Günümüzün Kara Korsan'ı da Donald Trump'tır. Trump; devlet başkanı sıfatıyla adım attığı korsanlık ummanında, yeni bir furya başlatmıştır. Donald Trump; Henry Morgan'dan devraldığı misyonu, sadece Karayipler'de değil, bütün denizlerde Amerikan hakimiyetini sağlamak için kullanmaktadır. Bağımsız ve kişisel korsanlık, Trump trendinde devletlerarası korsanlığa evrilmiştir. ABD bundan böyle en büyük korsan devlettir

Son Dakika | Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: Haydutluk bir korsanlık bir insan kaldırma

"NATO KONSEPTİ ÇÖKTÜ"

Grönland'ı almak ile alakalı yaptığı açıklamalar ile yine gündem olan Trump nedeni ile NATO'nun konseptinin çöktüğünü kaydeden Yalçın şöyle dedi:

ABD'nin korsanlığı, hukuk tanımazlığı karşısında BM suspustur. BM sözcülerinin boğazı düğümlenmekte, nefesleri tıkanmaktadır. İnsanlık vicdanı, yutkunma nöbetindedir. ABD için sıradaki çökülecek ülkeler arasında, kendi çöplüğündeki Küba ve öteki Güney Amerika ülkelerinden sonra Grönland vardır. Grönland'ın bağlı bulunduğu Danimarka bir NATO üyesidir ve bizzat ABD Başkanı Trump tarafından tehdit edilmektedir. ABD'nin gözüne kestirdiği yerlere çökme planları yüzünden, NATO konsepti çökmüştür. NATO güvenlik mimarisi dağılmıştır. Anlı şanlı NATO'nun müessiriyeti, caydırıcılığı ve dayanışması, askeri masallarda kalmıştır

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER SİLAH YAPMASINI İSTEDİ

Dünyada topyekun bir savaş tehlikesinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ifade eden Yalçın, nükleer silahların bir ülke için varlık ve güvenlik garantisi olduğunu ifade edere Türkiye'nin de nükleer silah programını başlatmasının elzem olduğunu söyledi: