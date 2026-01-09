MHP Türkiye'nin nükleer silah üretmesini istedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın dünyadaki kritik gelişmeleri konu alan bir yazılı açıklama yaptı. Yalçın ABD'nin Venezuela'ya yaptığı baskın ile devlet başkanı Maduro'yu esir almasına değinen Yalçın, ABD Başkanı için korsan benzetmesini yaptı:
- "Anılan asırlarda korsanlığın nam saldığı denizlerden biri de Karayipler'dir. 17'nci yüzyılın en önemli korsanlık olaylarının kahramanı, Karayipler'de İngiliz sömürgeciliği adına İspanyol hegemonyasını kırmak için çaba gösteren ünlü Amiral Henry Morgan'dır. Henry Morgan'a, 'Kara Korsan' ünvanı verilmiştir. Günümüzün Kara Korsan'ı da Donald Trump'tır. Trump; devlet başkanı sıfatıyla adım attığı korsanlık ummanında, yeni bir furya başlatmıştır. Donald Trump; Henry Morgan'dan devraldığı misyonu, sadece Karayipler'de değil, bütün denizlerde Amerikan hakimiyetini sağlamak için kullanmaktadır. Bağımsız ve kişisel korsanlık, Trump trendinde devletlerarası korsanlığa evrilmiştir. ABD bundan böyle en büyük korsan devlettir
"NATO KONSEPTİ ÇÖKTÜ"
Grönland'ı almak ile alakalı yaptığı açıklamalar ile yine gündem olan Trump nedeni ile NATO'nun konseptinin çöktüğünü kaydeden Yalçın şöyle dedi:
ABD'nin korsanlığı, hukuk tanımazlığı karşısında BM suspustur. BM sözcülerinin boğazı düğümlenmekte, nefesleri tıkanmaktadır. İnsanlık vicdanı, yutkunma nöbetindedir. ABD için sıradaki çökülecek ülkeler arasında, kendi çöplüğündeki Küba ve öteki Güney Amerika ülkelerinden sonra Grönland vardır. Grönland'ın bağlı bulunduğu Danimarka bir NATO üyesidir ve bizzat ABD Başkanı Trump tarafından tehdit edilmektedir. ABD'nin gözüne kestirdiği yerlere çökme planları yüzünden, NATO konsepti çökmüştür. NATO güvenlik mimarisi dağılmıştır. Anlı şanlı NATO'nun müessiriyeti, caydırıcılığı ve dayanışması, askeri masallarda kalmıştır
TÜRKİYE'NİN NÜKLEER SİLAH YAPMASINI İSTEDİ
Dünyada topyekun bir savaş tehlikesinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ifade eden Yalçın, nükleer silahların bir ülke için varlık ve güvenlik garantisi olduğunu ifade edere Türkiye'nin de nükleer silah programını başlatmasının elzem olduğunu söyledi:
"Topyekun savaş tehlikesi, hiç olmadığı kadar yakındır. Bütün bu gelişmeler, ister istemez, 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi sırasındaki nükleer savaş riskini hatırlatmaktadır. O dönemde, ABD Başkanı Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Kruşçev tarafından karşılıklı atılan geri adımlarla beşeriyetin emniyet ve esenliği topun ağzından alınmıştır. Sovyet Rusya Küba'daki, ABD de İtalya ve Türkiye'deki füzelerini sökmüştür. Bugünse nükleer silahlar, caydırıcı birer güç unsuru ve askeri koz oldukları kadar, insanlığın varlığına dönük tehdit olarak dünya gündeminin merkezindedir. Nükleer silaha sahip olmak, bir ülke için varlık ve güvenlik garantisi haline gelmiştir. Nitekim Küba Krizi sonrasında Fransa kendi nükleer programını başlatmıştır. Mevcut küresel şartlarda, Türkiye'nin de kendi nükleer programını başlatması elzemdir. Esasen, bugüne kadar tabi olduğumuzu düşündüğümüz ya da peşinden koştuğumuz bütün uluslararası kural ve normlar, Batı dünyası tarafından oluşturulmuştur. BM de NATO da ABD'nin kucağında doğmuştur. Avrupa ülkeleri de bu doğumların vaftiz törenlerine tam kadro katılmıştır. Tören kalabalığına birçok dünya ülkesi dahil olmuştur. ABD riyasetindeki yeni dünya düzeninin aryası, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kilisede çalınıp söylenmiş, çan sesi ezanı da hazzanı da bastırmıştır. Ne ki bugün, Batı'nın şekillendirdiği bütün beşeri değerlerin birer birer terk edildiğine, bütün insani bestelerin yok sayıldığına şahit olunmaktadır. Şimdi ilhamını korsanlık ve eşkiyalık kanunundan alan yeni bir küresel ritüel tarzı türemiştir."
